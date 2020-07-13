Знаменитый украинский художник Иван Марчук высказался об Украине и проблемах в стране

Он считает Украину "самой богатой страной, которая не умеет жить по-богатому". Кроме того, художник заявил, что ему жаль Украину – "опустошенную и грязную".

Об этом Марчук рассказал 2016 года в интервью сайту Espreso.tv.

"Украина — богатая страна, но она не умеет жить по-богатому. Мне жаль ее – опустошенной, грязной. Меня злит абсолютное отсутствие бытовой культуры. Если бы я был мэром столицы, то первое, что сделал бы, ввел бы жесткую экологическую полицию. За каждый окурок платили бы по 1000 гривень, за оставленный мусор – еще больше. Иначе наших людей не приучить к культуре. Сколько денег собрали бы!" – заявил он.

Поэтому, отметил Марчук, "сначала надо почистить территорию, а потом - почистить мозги", кроме того, он заявил, что украинцы не умеют общаться друг с другом.

"Выйдите на улицу – спросите у школьника, что такое "этика". Разве кто-то этому учит? Люди не умеют обращаться друг к другу. "Эй, мужчина!" – все равно, что воскликнуть: "Эй, корова!" Ведь есть чудесные украинские обращения "пан", "пани", - добавил художник.

Также ранее сообщалось, что Марчук заявил, что в Украине грустно, стыдно и страшно жить. По его мнению, в стране отсутствуют хорошие моральные качества и очень много проблем. В этом контексте художник также упоминает о жизни в других странах.

"У нас (в Украине прим.ред) нет ни уважения, ни любви, ничего нет. Сейчас здесь жить грустно, стыдно и страшно. При этом у нас хорошие люди, с кем ни поговоришь – "хороший человек", а почему тогда в нашей стране все так нехорошо? У нас везде проблемы: вода – проблема, газ – проблема, электричество – проблема", - отметил он.

Напомним, что художник Марчук рассказал, почему РФ и Украина не могут быть братскими народами

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