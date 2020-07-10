Український письменник-фантаст і журналіст Ян Валетов висловився про війну в Україні

За його словами, перемога над Росією полягає не в тому, щоб підірвати Кремль і проїхатися на танках по Москві, перемога полягає в тому, щоб домогтися справедливості і повернути своє.

Таку думку він озвучив 2018 року в своєму блозі для виданні Обозреватель.

Також він зауважив, що революції і війни ніколи, ні до чого хорошого не приводили, не покращували життя людей.

"Я - принциповий противник війни, кровопролиття, насильства та іншого непотребства. Я не люблю революції, вони ніколи не приводять до влади порядних людей. Вони ніколи і нічого не покращують, навіть в довгостроковій перспективі. Революції - це уроки для того, щоб революції уникати", - заявив він.

На його думку, закликати до миру з Росією, коли на Україну напали, пограбували, витерли ноги - це ганьба і капітуляція. Говорити про мир з Росією зараз - це ганьба і зрада.

"Окупація Криму, вторгнення на Донбас - це не те щоб недружній акт, це прямі акти агресії, тепер нормальні стосунки можливі тільки після повернення територій, компенсації ущерба і зміни правлячої верхівки РФ. Я за мир всіх з усіма, але після нашої перемоги і на наших умовах. Перемога - це не підірвати Кремль і не проїхатися в Абрамсе по Тверській. Перемога - це повернути своє і зробити так, щоб більше ніколи і жодна сволота не лізли!", - резюмував Валетів.

Нагадаємо, письменник Валетов розповів про головну мету Росії в Україні.

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