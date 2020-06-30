Мир настане, але тільки в декількох випадках

Український письменник-фантаст і журналіст Ян Валетов висловився про розвиток подій на Донбасі

На його думку, рано чи пізно війна на Донбасі закінчиться, проте появи українських танків у Москві чекати не варто.

Таку заяву він зробив на своїй сторінці у Facebook 2017 року, передає видання Обозреватель.

"Українських танків у Москві чекати не варто. Я твердо впевнений, що військового тріумфу з колісницями, лавровими вінками і засудженням за військові злочини всієї мілітаристсько-ополченської гидоти не буде. Буде складний, тривалий і болісний мирний процес", - написав він.

За словами блогера, мир обов'язково настане, проте Україні "зовсім не зайвою буде опора на прогресивні і розсудливі сили в російському суспільстві". Примітно, що пізніше в коментарях він підкреслив, що нікого не закликав до переговорів.

"Ті, хто бачать вирішення всіх проблем в танкових клинах - ідіть грати в WOT. Війни починають і закінчують політики і дипломати, а не генерали. А ще їх закінчують люди, які не хочуть війни", - заявив Валетів.

Також раніше повідомлялося, що Ян Валетов дав несподіваний пораду жителям України. Він заявив, щоб Україна вистояла у війні з Російською Федерацією, їй потрібно повністю відгородитися від агресора.

Також дуже важливо нейтралізувати всередині країни вузький прошарок населення та "русский мир", яке вороже ставиться до всього українського і живе ідеєю єдиної держави з Росією.

Нагадаємо, письменник Валетов розповів про головну мету Росії в Україні.

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