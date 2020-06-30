Український письменник-фантаст і журналіст Ян Валетов висловився про розвиток подій на Донбасі
На його думку, рано чи пізно війна на Донбасі закінчиться, проте появи українських танків у Москві чекати не варто.
Таку заяву він зробив на своїй сторінці у Facebook 2017 року, передає видання Обозреватель.
"Труселя зняла": красуня із "Квартал 95" відправилася загоряти в екстремальному бікіні, соковиті фото
У Андрія Данилка з'явився відомий "син", помітна схожість: "Просто один в один"
Нові правила обміну валют, Нацбанк попередив українців про найважливіше: "З 1 липня..."
Семенович вивалила неосяжний бюст в лазні, переплюнувши Волочкову: кадри дорослих розваг
"Українських танків у Москві чекати не варто. Я твердо впевнений, що військового тріумфу з колісницями, лавровими вінками і засудженням за військові злочини всієї мілітаристсько-ополченської гидоти не буде. Буде складний, тривалий і болісний мирний процес", - написав він.
За словами блогера, мир обов'язково настане, проте Україні "зовсім не зайвою буде опора на прогресивні і розсудливі сили в російському суспільстві". Примітно, що пізніше в коментарях він підкреслив, що нікого не закликав до переговорів.
"Ті, хто бачать вирішення всіх проблем в танкових клинах - ідіть грати в WOT. Війни починають і закінчують політики і дипломати, а не генерали. А ще їх закінчують люди, які не хочуть війни", - заявив Валетів.
Також раніше повідомлялося, що Ян Валетов дав несподіваний пораду жителям України. Він заявив, щоб Україна вистояла у війні з Російською Федерацією, їй потрібно повністю відгородитися від агресора.
Також дуже важливо нейтралізувати всередині країни вузький прошарок населення та "русский мир", яке вороже ставиться до всього українського і живе ідеєю єдиної держави з Росією.
Нагадаємо, письменник Валетов розповів про головну мету Росії в Україні.
Як Politeka повідомляла, письменник Валетов пояснив, як Росія намагається не зникнути з карти світу.
Також Politeka писала, що письменник Валетов пояснив, як РФ змусить Україну платити за Донбас.