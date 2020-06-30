Мир наступит, но только в нескольких случаях

Украинский писатель-фантаст и журналист Ян Валетов высказался о развитии событий на Донбассе

По его мнению, рано или поздно война на Донбассе закончится, однако появления украинских танков в Москве ждать не стоит.

Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook 2017 года, передает издание Обозреватель.

"Украинских танков в Москве ждать не стоит. Я твердо уверен, что военного триумфа с колесницами, лавровыми венками и осуждением за военные преступления все милитаристско-ополченской мерзости не будет. Будет сложный, длительный и мучительный мирный процесс", - написал он.

По словам блогера, мир обязательно наступит, однако Украине "совсем не лишней будет опора на прогрессивные и вменяемые силы в российском обществе". Примечательно, но позже в комментариях он подчеркнул, что никого не призывал к переговорам.

"Те, кто видят решение всех проблем в танковых клиньях - идите играть в WOT. Войны начинают и заканчивают политики и дипломаты, а не генералы. А еще их заканчивают люди, которые не хотят войны", - заявил Валетов.

Также ранее сообщалось, что Ян Валетов дал неожиданный совет жителям Украины. Он заявил, чтобы Украина выстояла в войне с Российской Федерацией, ей нужно полностью отгородиться от агрессора.

Также очень важно нейтрализовать внутри страны узкую прослойку населения и "русский мир", которое враждебно относится ко всему украинскому и живет идеей единого государства с Россией.

Напомним, писатель Валетов поведал о главной цели России в Украине.

Как Politeka сообщала, писатель Валетов объяснил, как Россия пытается не исчезнуть с карты мира.

Также Politeka писала, что писатель Валетов объяснил, как РФ заставит Украину платить за Донбасс.