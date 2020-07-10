Украинский писатель-фантаст и журналист Ян Валетов высказался о войне в Украине

По его словам, победа над Россией заключается не в том, чтобы взорвать Кремль и проехаться на танках по Москве, победа состоит в том, чтобы добиться справедливости и вернуть свое.

Такое мнение он озвучил 2018 года в своем блоге для издании Обозреватель.

Также он заметил, что революции и войны никогда, ни к чему хорошему не приводили, не улучшали жизнь людей.

"Я - принципиальный противник войны, кровопролития, насилия и прочего непотребства. Я не люблю революции, они никогда не приводят к власти порядочных людей. Они никогда и ничего не улучшают, даже в долгосрочной перспективе. Революции - это уроки для того, чтобы революции избегать", - заявил он.

По его мнению, призывать к миру с Россией, когда на Украину напали, ограбили, вытерли ноги - это позор и капитуляция. Говорить о мире с Россией сейчас - это бесчестье и предательство.

"Оккупация Крыма, вторжение на Донбасс - это не то чтобы недружественный акт, это прямые акты агрессии, теперь нормальные отношения возможны только после возврата территорий, компенсации ущерба и смены правящей верхушки РФ. Я за мир всех и со всеми, но после нашей победы и на наших условиях. Победа - это не взорвать Кремль и не проехаться в Абрамсе по Тверской. Победа - это вернуть свое и сделать так, чтобы больше никогда и ни одна сволочь не лезла!", - резюмировал Валетов.

Напомним, писатель Валетов поведал о главной цели России в Украине.

Как Politeka сообщала, писатель Валетов объяснил, как Россия пытается не исчезнуть с карты мира.

Также Politeka писала, что писатель Валетов объяснил, как РФ заставит Украину платить за Донбасс.