Український дисидент і письменник Левко Лук'яненко озвучив думку про українське ТБ

Свій коментар він дав у інтерв'ю сайту iamir.info в 2016 році.



За його словами, виступ російських артистів в Україні відвідують лише олігархи, у яких "немає серця".

"У палац "Україна" на концерти російських артистів приїжджали наші олігархи. Вони приїжджали на хороших машинах, платили дуже дорого за ті квитки, і російські артисти заробляли тут величезні гроші. Не люди йшли, йшли олігархи. Вони не любили і не люблять Україну. У них всередині немає українського серця", - зазначив він.

Більш того, він упевнений, що країні потрібно позбавлятися від російського продукту.

"От якби громадськість вийшла на демонстрацію в Верховну Раду, до палацу президента і вимагала: примусьте власників телевізійних каналів робити український продукт, а не російський! Цього треба добиватися. Ми живемо в демократичній країні і від настроїв населення тут багато що залежить!" – вважає дисидент.

Нагадаємо, що колишній політв'язень, дисидент і екс-депутат Верховної Ради України Левко Лук'яненко помер 7 липня 2018 після тривалої хвороби.

А ось, актор Володимир Горянський має протилежну думку.

За його словами, питання мови у нас завжди політизується, і закривати російські театри, телебачення і так далі - це не вихід.

У той же час він зазначив, що український – це державна мова, і тут взагалі не повинно бути ніяких питань.

Нагадаємо, що письменник Капранов пояснив, у що перетворився українська мова.

Як повідомляла Politeka, письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України: "За прикладом Чехії і Словаччини".

Також Politeka писала, що режисер Перехрест закликав знищити Росію.