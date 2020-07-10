Украинский диссидент и писатель Левко Лукьяненко озвучил мнение об украинском ТВ
Свой комментарий он дал в интервью сайту iamir.info в 2016 году.
По его словам, выступление российских артистов в Украине посещают лишь олигархи, у которых "нет сердца".
"В дворец "Украина" на концерты российских артистов приезжали олигархи наши. Они приезжали на хороших машинах, платили очень дорого за те билеты, и российские артисты зарабатывали здесь огромные деньги. Не люди шли, а шли олигархи. Они не любили и не любят Украину. У них внутри нет украинского сердца", - отметил он.
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Более того, он уверен, что стране нужно избавляться от российского продукта.
"Вот если бы общественность вышла на демонстрацию в Верховную Раду, до дворца президента и требовала: заставьте владельцев телевизионных каналов делать украинский продукт, а не российский! Этого надо добиваться. Мы живем в демократической стране и от настроений населения здесь зависит многое!" – считает диссидент.
Напомним, что бывший политзаключенный, диссидент и экс-депутат Верховной Рады Украины Левко Лукьяненко умер 7 июля 2018 после продолжительной болезни.
А вот, актер Владимир Горянский имеет противоположное мнение.
По его словам, вопрос языка у нас всегда политизирован, и закрывать российские театры, телевидение и так далее - это не выход.
В то же время он отметил, что украинский – это государственный язык, и здесь вообще не должно быть никаких вопросов.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".
Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.