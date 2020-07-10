Украинский диссидент и писатель Левко Лукьяненко озвучил мнение об украинском ТВ

Свой комментарий он дал в интервью сайту iamir.info в 2016 году.



По его словам, выступление российских артистов в Украине посещают лишь олигархи, у которых "нет сердца".

"В дворец "Украина" на концерты российских артистов приезжали олигархи наши. Они приезжали на хороших машинах, платили очень дорого за те билеты, и российские артисты зарабатывали здесь огромные деньги. Не люди шли, а шли олигархи. Они не любили и не любят Украину. У них внутри нет украинского сердца", - отметил он.

Более того, он уверен, что стране нужно избавляться от российского продукта.

"Вот если бы общественность вышла на демонстрацию в Верховную Раду, до дворца президента и требовала: заставьте владельцев телевизионных каналов делать украинский продукт, а не российский! Этого надо добиваться. Мы живем в демократической стране и от настроений населения здесь зависит многое!" – считает диссидент.

Напомним, что бывший политзаключенный, диссидент и экс-депутат Верховной Рады Украины Левко Лукьяненко умер 7 июля 2018 после продолжительной болезни.

А вот, актер Владимир Горянский имеет противоположное мнение.

По его словам, вопрос языка у нас всегда политизирован, и закрывать российские театры, телевидение и так далее - это не выход.

В то же время он отметил, что украинский – это государственный язык, и здесь вообще не должно быть никаких вопросов.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.