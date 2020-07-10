Російський музикант Максим Леонідов висловився про своїх земляків

Свій коментар артист дав в інтерв'ю "Ехо Москви".

За його словами, росіяни зараз зазомбовані пропагандою, і їх важко назвати народом.

"Мої переживання, навіть не претензії, а мої гіркі роздуми пов'язані не з владою навіть в основному, вони пов'язані з абсолютною дрімучістю більшості жителів цієї країни. У мене навіть язик не повертається це (росіян - ред.) назвати народом, тому що це розпорошене якесь населення... воно настільки ліниве і байдуже, що за звичкою дивиться пропагандистське телебачення, за звичкою дивиться ці канали, програми", - зазначив музикант.

Таке положення справ РФ змусило Леонідова сильно переживати.

"Це прям мене викликає якусь депресію, треба сказати, тому що якщо у мене ще були якісь надії, пов'язані з тим, що, ну, може бути… Знаєте, завжди хочеться вірити в якесь диво, хоча навіть знаєш, що, напевно, воно не відбудеться", - сподівається артист.

До речі, російський режисер Павло Лунгін розкритикував путінський режим в Росії.

За його словами, президент РФ відсторонився від свого народу і приховує своє життя від простих росіян, як робили радянські "вожді".

"Путін абсолютно закритий, ми нічого не знаємо про нього. У цьому сенсі – у сенсі залізної завіси між нами і владою – радянська влада повернулася; в іншому, звичайно, все інше", - заявив режисер.







