Российский режиссер Владимир Мирзоев считает, что россияне отрицают войну на Донбассе из-за глубокой травмы

Он рассказал об этом в интервью "Радио Свобода", передает Politeka.net.

По словам Владимира Мирзоева, он в ужасе из-за событий, происходящих в Украине. Знаменитость предположил, что россияне долго вынашивали эту идею, прежде чем начать воплощать ее в жизнь.

"Гибнут люди, и я совершенно не понимаю, почему они должны погибать. Это просто какая-то совершенно химерическая идея – создание новой империи, создание "Русского мира", - возмутился Мирзоев. - "Видимо, эта концепция долго жила в головах российских силовиков, и вот теперь все эти демоны ринулись реализовывать свой безумный план".

Режиссер также высказался о состоянии жителей современной России, которое сравнил с болезнью. Он уверен, что исторические события наложили неизгладимый отпечаток на всех россиян и пошатнули психическое состояние целых поколений.

"Наше население глубоко травмировано всем ХХ веком. Это люди, которые легко впадают в состояние маниакальной эйфории и патриотического психоза, легко впадают в депрессию", - отметил Мирзоев. - "Если проводить аналогию с поведением человека, то это биполярное расстройство, когда люди реагируют на такие, в общем-то, пусть страшные, но простые вещи, как война, совершенно неадекватно. Они отрицают, что ведется война".

Как заявил режиссер, пропаганда в этом деле играет второстепенную роль, ведь всегда можно проверить информацию в интеренете. В то же время, жители России не хотят знать правду и отказываются признавать агрессию против Украины.

"Они не хотят ничего сопоставлять, они не могут признать саму мысль о том, что их страна, их родина является агрессором. Это отрицание в психологии называется ресантимент – обида, травма, которая реализуется как последующее маниакальное патриотическое состояние", - подчеркнул Владимир Мирзоев.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".

Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.