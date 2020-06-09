Президент РФ Владимир Путин заставил россиян отречься от всего человеческого

Об этом российский режиссер Юрий Мамин рассказал в интервью изданию "Гордон" в 2019 году, передает Politeka.net.

Знаменитый россиянин, который эмигрировал в США, высказался о жителях современной России. По его словам, в них воспитывают жестокость, вытаскивают наружу "звериные инстинкты". Именно поэтому в советские времена было много беспощадных палачей, и по той же причине Россия до сих пор остается полицейским государством.

"Так и в путинской России: деградация, затронувшая все области жизни людей, привела к их вторичному одичанию, лишила их высоких целей", - заявил Юрий Мамин. - "Сегодняшний портрет страны таков: одни стремятся награбить, другие – выжить. В таком климате на поверхность выходят самые низменные инстинкты. А они-то как раз и требуются в Росгвардии, ОМОН и полиции для безжалостного подавления любого недовольства".

По словам режиссера, в лице президента Путина россияне получили плохой "пример для подражания". Теперь представители власти, которые получили неограниченный доступ к бюджету, будут до последнего выкачивать ресурсы из страны: "присосавшись к этой кормушке, ни за что не хотят от нее оторваться. Их аппетиты безграничны, стяжательство – главная цель и смысл их жизни. В глазах полтинники и ничего за душой".

Юрий Мамин вспоминает, что раньше Россия была самой читающей страной.

"Радужные надежды были снивелированы в годы правления пьяного Ельцина и окончательно подавлены его преемником Путиным – чекистом и предводителем питерской банды", – подчеркнул режиссер.

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