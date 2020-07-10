Российский музыкант Максим Леонидов высказался о своих соотечественниках

Свой комментарий артист дал в интервью "Эхо Москвы".

По его словам, россияне сейчас зазомбированные пропагандой, и их трудно назвать народом.

"Мои переживания, даже не претензии, а мои горькие размышления связаны не с властью даже в основном, они связаны с абсолютной дремучестью большинства жителей этой страны. У меня даже язык не поворачивается это (россиян - ред.) назвать народом, потому что это распылено какое-то население... оно настолько ленивое и равнодушное, что по привычке смотрит пропагандистское телевидение, по привычке смотрит эти каналы, программы", - отметил музыкант.

Такое положение дел в РФ заставило Леонидова сильно переживать.

"Это прям меня повергает в какую-то депрессию, надо сказать, потому что если у меня еще были какие-то надежды, связанные с тем, что, ну, может быть… Знаете, всегда хочется верить в какое-то чудо, хотя даже знаешь, что, наверное, оно не произойдет", - надеется артист.

К слову, российский режиссер Павел Лунгин раскритиковал путинский режим в России.

По его словам, президент РФ отстранился от своего народа и скрывает свою жизнь от простых россиян, как делали советские "вожди".

"Путин абсолютно закрыт, мы ничего не знаем про него. В этом смысле – в смысле железного занавеса между нами и властью – советская власть вернулась; в остальном, конечно, все другое", - заявил режиссер.







