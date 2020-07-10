Відомий український художник Іван Марчук зробив несподівану заяву про життя в Україні

Так, Марчук заявив, що в Україні сумно, соромно і страшно жити. Про негатив, який він помітив у країні, Марчук розповів 2018 року в інтерв'ю "Апострофу".

"Коли я нещодавно дав інтерв'ю, яке широко розійшлося, то хтось мені написав: хто ви такий, що таке говорите? А я кажу те, що кожен день дивлюся по телебаченню, читаю в газеті, зустрічаю на вулиці. Якщо в газеті 99% негативу, то як я можу цього не знати? Я читаю газети, бо хочу знати, де я живу, серед кого я живу. І виявляється, що я живу в смітнику, в нашому смітнику", - каже Марчук.

На його думку, в країні відсутні хороші моральні якості і дуже багато проблем. У цьому контексті художник також згадує про життя в інших країнах.

"У нас (в Україні прим.ред.) немає ні поваги, ні любові, нічого немає. Зараз тут жити сумно, соромно і страшно. При цьому у нас хороші люди, з ким не поговориш – "хороша людина", а чому тоді в нашій країні все так погано? У нас скрізь проблеми: вода – проблема, газ – проблема, електрика – проблема", - зазначив він.

Марчук додав, що в світі такого немає і коли він жив за кордоном ніколи не мав проблем з водопостачанням та з опаленням взимку.

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