Известный украинский художник Иван Марчук сделал неожиданное заявление о жизни в Украине

Так, Марчук заявил, что в Украине грустно, стыдно и страшно жить. О негативе, который он заметил в стране, Марчук рассказал 2018 года в интервью "Апострофу".

"Когда я недавно дал интервью, которое широко разошлось, то кое-кто мне написал: кто вы такой, что такое говорите? А я говорю то, что каждый день смотрю по телевидению, читаю в газете, встречаю на улице. Если в газете 99% негатива, то как я могу этого не знать? Я читаю газеты, потому что хочу знать, где я живу, среди кого я живу. И оказывается, что я живу в помойке, в нашей помойке", - говорит Марчук.

По его мнению, в стране отсутствуют хорошие моральные качества и очень много проблем. В этом контексте художник также упоминает о жизни в других странах.

"У нас (в Украине прим.ред) нет ни уважения, ни любви, ничего нет. Сейчас здесь жить грустно, стыдно и страшно. При этом у нас хорошие люди, с кем ни поговоришь – "хороший человек", а почему тогда в нашей стране все так нехорошо? У нас везде проблемы: вода – проблема, газ – проблема, электричество – проблема", - отметил он.

Марчук добавил, что в мире такого нет и когда он жил за границей никогда не имел проблем не с водоснабжением и с отоплением зимой.

Напомним, что художник Марчук рассказал, почему РФ и Украина не могут быть братскими народами

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.