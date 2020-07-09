Цей рецепт миру потрібно знати кожному

Відомий український письменник Андрій Курков висловився про мир в Україні

Він заявив, що знає рецепт настання миру між Україною і Росією. Письменник радить почати з вивчення мови країни, в якій живе людина.

Про це він написав 2015 року на своїй сторінці в Facebook, передає Обозреватель.

"Щоб був мир - почніть з вивчення мови країни, в якій живете, якщо з якоїсь причини вона була вам раніше недоступа. Потрапили в Німеччину - вчіть німецьку, живете в Україні - вчіть українську. І настане мир", - написав андрій Курков.

Також раніше повідомлялося, що Андрій Курков розповів, як Росія назавжди погіршила відносини з Україною. За його словами, Москва всіма своїми діями створює міцну стіну між Україною і Російською Федерацією.

"В РФ хочуть відгородитися від Європи. Але це буде відштовхувати від Росії українців молодшого і середнього віку. Все, що в Москві роблять з ідеологічною метою навколо Другої світової, буде створювати невидиму, але міцну стіну між Україною і Росією", - так відповів Курков на питання щодо реанімування культу перемоги у сусідній країні.

Нагадаємо, що письменниця Людмила Улицька пояснила, чому їй соромно за свою країну.

За її словами, зараз Росія перебуває у стані війни з культурою, цінностями гуманізмом, свободою особистості і ідеєю прав людини. Крім того, вона додала, що Росія давно хвора.

Як повідомляла Politeka, письменник Курков застеріг Україну від нової небезпеки

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