Этот рецепт мира нужно знать каждому

Известный украинский писатель Андрей Курков высказался о мире в Украине

Он заявил, что знает рецепт наступления мира между Украиной и Россией. Писатель советует начать с изучения языка страны, в которой живет человек.

Об этом он написал 2015 года на своей странице в Facebook, передает Обозреватель.

"Чтобы был мир - начните с изучения языка страны, в которой живете, если по какой-то причине он был вам ранее недоступен. Попали в Германию - учите немецкий, живете в Украине - учите украинский. И наступит мир", - написал Курков.

Также ранее сообщалось, что Андрей Курков рассказал, как Россия навсегда ухудшила отношения с Украиной. По его словам, Москва всеми своими действиями создает прочную стену между Украиной и Российской Федерацией.

"В РФ хотят отгородиться от Европы. Но это будет отталкивать от России украинцев младшего и среднего возраста. Все, что в Москве делают с идеологической целью вокруг Второй мировой, будет создавать невидимую, но прочную стену между Украиной и Россией", - так ответил Курков на вопрос касательно реанимирования культа победы в соседней стране.

Напомним, что писательница Людмила Улицкая объяснила, почему ей стыдно за свою страну.

По ее словам, сейчас Россия пребывает в состоянии войны с культурой, ценностями гуманизма, свободой личности и идеей прав человека. Кроме того, она добавила, что Россия давно больна.

Напомним, что писатель Курков назвал основную причину всех бед на Донбассе.

Также Politeka писала, что писатель Курков объяснил, как Россия попобеляет свою репутацию.