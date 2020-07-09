Російський політик Володимир Жириновський засумнівався в приналежності Києва Україні
Слова одіозного лідера "ЛДПР" передає «Діалог.UA».
За його слова, столиця України - російськомовна, а українська мова їм нав'язують.
"Все в Києві говорять по-російськи, Дмитро. Це найкращий доказ, що це російське місто і частина Росії. Ви їх змушуєте говорити українською, але всі з ненавистю роблять, в тому числі і ви", - заявив він.
Щасливий Кіркоров повідомив про поповнення, Мартін та Алла-Марія вже не одні: "Ласкаво просимо в сім'ю"
Мокра Анастасія Квітко пограла принадами на камеру, купальник нічого не приховав: "Кращий вид"
Юна невістка Пугачової задерла сукню на пікніку, Орбакайте не втрималася: "Видно всі деталі"
Нові гроші вводять в обіг, що потрібно знати українцям і фото купюр: "Вже з наступного тижня"
Жириновський на цьому не зупинився, заявивши, що українців і зовсім не існувало.
"Хто створював Київську Русь? Що, українці були тоді? Це ж 989-й рік, 10 століття. Де українці? Дайте хоч один документ, щоб у 10 столітті десь було написано – є таке в Європі держава або народ – українці. Близько не було", - заявив Жириновський.
Раніше Жириновський озвучив своє припущення про те, що Україна припинить своє існування в 2024 році і стане притулком для біженців. За його словами, Володимир Зеленський – останній президент незалежної України.
Жириновський упевнений, що в підсумку Європа, Росія і Туреччина будуть використовувати територію України для біженців з Близького Сходу, а всіх лояльних до Росії громадян Жириновський закликав переїжджати в РФ.
Нагадаємо, у Кремлі зробили цинічну заяву про повернення Криму, розсердивши українців: "Ще й грошей дасте".
Як повідомляла Politeka, Акунін заявив, що Крим повернеться в Україну лише в одному випадку: "Населенню запудрили мізки".
Також Politeka писала, що знавіснілий Соловйов пригрозив новим вторгненням у Крим.