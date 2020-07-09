Як вам така заява?

Російський політик Володимир Жириновський засумнівався в приналежності Києва Україні

Слова одіозного лідера "ЛДПР" передає «Діалог.UA».

За його слова, столиця України - російськомовна, а українська мова їм нав'язують.

"Все в Києві говорять по-російськи, Дмитро. Це найкращий доказ, що це російське місто і частина Росії. Ви їх змушуєте говорити українською, але всі з ненавистю роблять, в тому числі і ви", - заявив він.

Жириновський на цьому не зупинився, заявивши, що українців і зовсім не існувало.

"Хто створював Київську Русь? Що, українці були тоді? Це ж 989-й рік, 10 століття. Де українці? Дайте хоч один документ, щоб у 10 столітті десь було написано – є таке в Європі держава або народ – українці. Близько не було", - заявив Жириновський.

Раніше Жириновський озвучив своє припущення про те, що Україна припинить своє існування в 2024 році і стане притулком для біженців. За його словами, Володимир Зеленський – останній президент незалежної України.

Жириновський упевнений, що в підсумку Європа, Росія і Туреччина будуть використовувати територію України для біженців з Близького Сходу, а всіх лояльних до Росії громадян Жириновський закликав переїжджати в РФ.

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