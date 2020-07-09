Российский политик Владимир Жириновский усомнился в принадлежности Киева Украине

Слова одиозного лидера "ЛДПР" передает «Диалог.UA».

По его слова, столица Украины - русскоговорящая, а украинский язык им навязывают.

"Все в Киеве говорят по-русски, Дмитрий. Это лучшее доказательство, что это русский город и часть России. Вы их там заставляете говорить на украинском, но все с ненавистью делают, в том числе и вы", - заявил он.

Жириновский на этом не остановился, заявив, что украинцев и вовсе не существовало.

"Кто создавал Киевскую Русь? Что, украинцы были тогда? Это же 989-й год, 10 век. Где украинцы? Дайте хоть один документ, чтобы в 10 веке где-то было написано – есть такое в Европе государство или народ – украинцы. Близко не было", - заявил Жириновский.

Ранее Жириновский озвучил свое предположение о том, что Украина прекратит свое существование в 2024 году и станет убежищем для беженцев. По его словам, Владимир Зеленский – последний президент независимой Украины.

Жириновский уверен, что в итоге Европа, Россия и Турция будут использовать территорию Украины для беженцев с Ближнего Востока, а всех лояльных к России граждан Жириновский призвал переезжать в РФ.

Напомним, в Кремле сделали циничное заявление о возвращении Крыма, разозлив украинцев: "Еще и денег дадите".

Как сообщала Politeka, Акунин заявил, что Крым вернется в Украину лишь в одном случае: "Населению запудрили мозги".

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