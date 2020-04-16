Популярный российский писатель Борис Акунин считает, что Россия нарушила международное право, аннексировав Крым

Об этом он рассказал в "Большом интервью" на канале NewsOne.

"Ну конечно не российский. О чем тут говорить? Это нарушение международного права", – сказал Акунин.



Борис Акунин уехал из России в 2014 году и больше в эту страну не возвращался. Он отметил, что раньше говорил о том, что никогда не уедет из страны, но это было до тех пор, пока в России происходила борьба за лучшее будущее. Тогда уезжать было неправильно и непорядочно.

"Но, когда там все изменилось, люди вроде меня оказались в странной ситуации. Одно дело бороться с режимом, который тебе не нравится, другое дело бороться с большинством населения, которое совершено было запропагандировано, ему запудрили мозги. Находится там – постоянный стресс, это не давало работать, это сбивало", – сказал Акунин.