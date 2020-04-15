Російський письменник Борис Акунін розповів, коли розійшлися шляхи Росії і України

В інтерв'ю на каналі NewsOne Борис Акунін заявив, що Україна і Росія розвивалися зовсім іншими шляхами ще з часів розпаду Київської Русі і Золотої Орди.

Те ж стосується, за його словами, і Радянського Союзу. Після його розпаду Україна почала жити поза імперської системи координат, а Росія в ній залишилася.

"Коли в результаті історичних подій єдина протодержава, яка називалася Київська Русь розпалася на шматки, потім ще з'явилися монголи, утворилося три гілки - три варіанти розвитку", - зазначив Акунін.

За його словами, Москва стала спадкоємицею Золотої Орди - жорстко централізованою державою, а у Великому Новгороді з'явилася вічова демократія. Третьою гілкою, за словами Акуніна, стали Україна та Білорусія, які відійшли до складу Великого князівства Литовського.

"Україна і Російська Федерація занадто різні держави, тому що РФ продовжує залишатися державою імперського типу, яка хоче розширювати свій вплив, накрити собою сусідів і весь світ. А Україна перетворилася в те, що називається Nation state. Тобто національну державу, яка живе інтересами власної нації", - заявив він.

Через це, за словами Акуніна, Україна концентрується на внутрішніх проблемах і не хоче нікого завойовувати.

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