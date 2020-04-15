Российский писатель Борис Акунин рассказал, когда разошлись пути России и Украины
В интервью на канале NewsOne Борис Акунин заявил, что Украина и Россия развивались совершенно иными путями еще со времен распада Киевской Руси и Золотой Орды.
То же касается, по его словам, и Советского Союза. После его распада Украина начала жить вне имперской системы координат, а Россия в ней осталась.
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"Когда в результате исторических событий единое протогосударство, которое называлось Киевская Русь, распалось на куски, потом еще появились монголы, образовалось три ветви - три варианта развития", - отметил Акунин.
По его словам, Москва стала наследницей Золотой Орды - жестко централизованным государством, а в Великом Новгороде появилась вечевая демократия. Третьей ветвью, по словам Акунина, стали Украина и Беларусь, которые отошли в состав Великого княжества Литовского.
"Украина и Российская Федерация слишком разные государства, потому что РФ продолжает оставаться государством имперского типа, которое хочет расширять свое влияние, облагодеть собою соседей и весь мир. А Украина превратилась в то, что называется Nation state. То есть национальное государство, которое живет интересами собственной нации", - заявил он.
Из-за этого, по словам Акунина, Украина концентрируется на внутренних проблемах и не хочет никого завоевывать.
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