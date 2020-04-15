Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Украина скорее станет частью РФ, чем вернет Крым

На такой словесный выпад чиновника спровоцировало интервью бывшего руководителя СНБО Александра Турчинова, передает Politeka.net.

Среди прочего экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что существует план по возвращению Крыма, сходный с проектом деоккупации Донбасса.

«Более трех лет назад во время общения с прессой президенту задали вопрос по Крыму. Он подтвердил, что над этой темой идет работа в СНБО и поручил ускорить принятие документа. Мы детально все отработали — гуманитарный, военный, экономический аспекты», – подчеркнул Турчинов и добавил, что в случае необходимости этот проект можно рассмотреть еще раз.

В свою очередь Цеков накинулся на украинского политика с оскорблениями.

«Турчинов всегда был неадекватным человеком, который неспособен объективно оценить ситуацию. Нынешнее его заявление лишь тому подтверждение. Именно такие люди как Турчинов привели к фактическому разрушению Украины», – заявил он и добавил, что «все мечты Турчинова останутся мечтами», а Украина вскоре может стать частью России.

Украинцы не стали терпеть цинизм соратника Путина, высказав свое мнение по поводу «прогноза» российского чиновника.

«Никогда этого не будет, очень размечтались.😤😱», «Скорее РФ войдет в состав Китая», «сами вернете, еще и денег дадите, увидите!», «На такие заявления нужно просто возбуждать уголовные дела, проводить следствие и объявлять в международный розыск, когда-нибудь да попадутся», «Видно, Украина – настолько богатый обломок СССР, что Москва никак не успокоится, но хорошая мысля приходит опосля, поезд ушел!», «не Украина станет частью России, опосля благополучной кончины ерефии её территория благополучно присоединится частично к Украине и частично к Белорусии , Киев будет снова столицей обновлённой киевской Руси, а Москву переименует в нью Васюки», – пишут в сети пользователи.

Напомним, Безруков поведал, как "благородный" поступок РФ спас Крым.

Как сообщала Politeka, скандальный Охлобыстин внезапно породнился с украинцами.

Также Politeka писала, что Гуськов в гневе оскалился на украинцев.