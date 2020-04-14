Скандальный российский актер Иван Охлобыстин высказался об украинцах



Он недоумевает, почему украинцы так к нему относятся.



"Не понимаю, что украинцы имеют против меня? Будем объективны – окажись любой из них на моем месте, точно так же бы и говорил и поступал, иначе грош бы ему цена была, как патриоту своей Родины. Мало того: огня бы южного добавил в мою северную риторику. Отсюда и пляшем – ничего они не могут иметь против меня, потому что такие же. А на себя обижаться – удел слабых.



Отметим, что он неоднократно высказывал свое отношение к ситуации в Украине, чаще всего его заявления были скандальными.

Ранее, Охлобыстин выразил мнение, что Донбасс избрал свою судьбу сам и Украина не должна вмешиваться в их дела.



"Что там забыла Украина, получившая эти территории, вкупе с другими областями, похмельной милостью русского алкоголика Президента Ельцина? Ведь истинно украинские земли на карте с линзой не разглядишь. Как кот напачкал.", - заявил он.

По его словам, Украина на самом деле предала Россию, несмотря на хорошее отношение к ней.

"Россия любила Украину, гордилась Украиной, баловала Украину. Украина за это возненавидела и предала Россию. Вполне по-украински. И это тоже объективный факт, который нужно признать. А признав, можно и попытаться как-то вырулить из этого тупика. Россия готова, в тысячный раз готова, себе в ущерб, сделать Украину великой", - уверен скандальный актер.