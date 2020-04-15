Российский актер Алексей Гуськов в гневе обозвал украинцев и назвал Крым российским

Народный артист России внесен в базу данных "Миротворец" за свою антиукраинскую позицию, об этом сообщает Politeka.net. Он рассказал российским журналистам, почему ненавидит украинскую власть.

По словам Алексея Гуськова, он провел в Киеве свои детские и юношеские годы. Но в апреле 2018 года был внесен в список лиц, которым запрещено въезд в Украину. Это помешало ему помочь матери.

"Не могу поехать. Я даже письма им писал, потому что мама очень хотела поехать на могилу отца. Уроды, уроды! "Мы дадим сопровождение". Какое сопровождение 83-летнему человеку, 83 года? Там, конечно, есть друзья, которые все сделали. Это дебилизм. Но там все пройдет", - в гневе заявил звезда российского кино.

Стоит отметить, что Алексей Гуськов в свое время написал письмо российскому президенту Владимиру Путину в поддержку так называемого референдума в Крыму. Он заявил, что полуостров, якобы, принадлежит РФ по объективным причинам:

"Да, провели референдум, но по понятийным вещам – это российская территория. Там живут, в основном граждане РФ в основной своей массе. Я так действительно считаю", - сказал он.

Кроме того, Алексей Гуськов раскритиковал убеждения о том, что украинцы и россияне - это родственные народы. Он также не верит в историческую роль Киева:

"Мы никогда не были братскими народами. "Мать городов русских – Киев" – это все легенды. Читайте Солженицына".

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