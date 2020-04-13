Известный российский актер Армен Джигарханян раскритиковал агрессивные действия РФ

После аннексии Крыма Армен Джигарханян стал на сторону украинцев и заявил, что не собирается подписывать никаких писем в поддержку российского президента Путина.

Актер заметил, что не понимает как россияне и украинцы могут враждовать между собой и раскритиковал агрессивные действия России по отношению к Украине.

Джигарханян не был многословным, а свое отношение к ситуации описал армянской пословицей:

"Один дурак бросил камень в воду, 100 умных вытянуть не могут", - сказал актер.

Кроме того, он возмущался, что россияне прекрасно видят, что делает Путин, но ничего не делают, чтобы это изменить.

"А сегодня получается, что мы все, простите за грубость, стали раком и повторяем: "Пусть Путин будет хорошим". Но он не может; для этого ему в лицо надо правду сказать. Мы же выбрали его руководить страной, значит, и требовать с него должны: мол, это не продавайте, а вон то давайте купим", – говорил актер в одном из интервью.

"Нам и так в СССР больше 70 лет указывали, кого выбирать. Мы по заказу играли в футбол, в кино, в театр. Называлось это соцреализмом, хотя никто до сих пор не знает, что это такое", – поделился Джигарханян.

Напомним, Джигарханян в реанимации, врачи спасают легенду кино: что произошло.

Как сообщала Politeka, Джигарханян поставил на место Путина народной пословицей: "Один дурак...".