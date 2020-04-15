Российский актер Сергей Безруков заявил, что поддерживает политику президента России Владимира Путина



Свой комментарий он дал в интервью в авторской программе своей супруги Ирины Безруковой.



После ее вопроса, почему он отказался сниматься в агитационном ролике Владимира Путина, всплыла тема Крыма.



"Я думаю, что здесь никакого несоответствия нет. Здесь нет ничего такого, что могло бы противоречить моим вкусам и взглядам. Я считаю, что действительно Крым наш. Я так считаю, потому что поддержка там была огромной. Количество русских, не русскоговорящих, а именно русских - огромное.", – ответил Безруков.



"Просто страшно себе представить, что бы творилось в Севастополе, особенно после событий в Одессе", – добавил он.





Ранее Безруков подтвердил, что действительно подписал письмо в поддержку действий России в Крыму, а также с одобрением позиции Путина относительно Украины.

Актер настаивает, что ни о какой войне на полуострове речи нет, есть "элементарное наведение порядка, помощь, о которой просят крымчане".



Напомним, около сотни российских артистов, актеров, режиссеров и других деятелей культуры подписали письмо в поддержку выбранного президентом курса по украинскому кризису и вопросу присоединения Крыма.





Напомним, Безруков представил первый клип своей рок-группы.

Как сообщала Politeka, на сьемках фильма с Безруковым умер актер.

Также Politeka писала, что Безруков перестал скрывать дочь, фанаты в восторге от нового фото.