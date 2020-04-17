Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев жестко высказался о крымчанах

Его гневное заявление передает издание "Примечания".

По словах пропагандиста, на полуостров очень высокие цены.

"Смотришь цены в Крыму, Сочи — и возникает вопрос: вы вообще в своем уме?… В Турции в разы дешевле, в Италии дешевле, всюду в мире дешевле. Вы что, оборзели? За счет чего такие цены просите, вы что, вдруг все резко готовить научились?", - недоумевает пропагандист.

Кроме того, он уличил крымские власти в бездействии.

"Вы что, теперь понимаете, что такое сервис? Вы построили инфраструктуру замечательную? Вы навели чистоту? Перестали срать в море, канализацию туда перестали тянуть? С чего вы охренели? Ааа, спрос — предложение — рынок, ну понятно", — резко высказался пропагандист.

Также он упрекнул крымчан, в том что они не хотят "пахать" на Крымском мосту.

"Аэропорт — красавец, мост построили. Пахать не пробовали еще и там?", - возмутился он.

Кроме того, он считает, что для наведения порядка на полуострове, в частности, нужно привлечь войска национальной гвардии РФ.

Ранее он выразил уверенность в том, что референдум о мирных переговорах с Россией заставит Украину вернуться в орбиту влияния страны-агрессора и сдаться перед террористами "Л/ДНР".

Он добавил, что Украина якобы обязана осознать свою неразрывность с "братской" Россией, без которой существование нашей страны, в его понимании, невозможно.







