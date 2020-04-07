Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев сделал очередное безумное заявление
Так, пропагандист заявил, что Россия якобы является прямой наследницей Киевской Руси.
Бредовую псевдоисторическую теорию он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.
По его словам, ее название образовалось благодаря особому произношению слова "Русь" в Константинополе.
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"Если сделать все возможные ошибки в слове Россия, то получится Украина. Это я к чему. Тут господин Трюхан на полном серьезе меня спрашивал, какое отношение имеет Русь к России? Я понял, что это уже все. Но когда украинская пресса это стала подхватывать, стало ясно, что они в школе все не учились. Они не знают откуда это пошло, откуда появился термин Россия? Как раз через Константинополь! Они специфическим образом выговаривали Русь и специфическим образом произносили. Связь-то прямая", - высказался главный шут Кремля.
Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что Российская Федерация якобы может пойти на масштабное вооруженное вторжение.
Свою угрожающую речь главный шут Кремля приукрасил пафосными оборотами о грозном русском медведе, который наводит страх на весь мир.
Он заявил, что одинаковая участь постигла уже международных террористов, которые хотели и считали, что могут "поставить Россию на колени", но якобы всевозрастающая мощь РФ не дала никому этого сделать.