Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев сделал очередное безумное заявление

Так, пропагандист заявил, что Россия якобы является прямой наследницей Киевской Руси.

Бредовую псевдоисторическую теорию он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале Россия 1.

По его словам, ее название образовалось благодаря особому произношению слова "Русь" в Константинополе.

"Если сделать все возможные ошибки в слове Россия, то получится Украина. Это я к чему. Тут господин Трюхан на полном серьезе меня спрашивал, какое отношение имеет Русь к России? Я понял, что это уже все. Но когда украинская пресса это стала подхватывать, стало ясно, что они в школе все не учились. Они не знают откуда это пошло, откуда появился термин Россия? Как раз через Константинополь! Они специфическим образом выговаривали Русь и специфическим образом произносили. Связь-то прямая", - высказался главный шут Кремля.