Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зробив скандальну заяву в прямому ефірі

Так, пропагандист заявивши що розгром України нібито ще більше звеличить президента Росії Володимира Путіна.

Маразматичную ідею він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1. Агресивними випадами в бік України він відреагував на заяву українського політолога Василя Вакарова про падіння рейтингу лідера росіян.

Топ-пропагандист Соловйов був обурений, почувши слова українця. Він дошкульно зазначив, що Путіну нібито більше не треба обиратися, оскільки він заслужив довіру росіян тим, що мислить категоріями державної необхідності.

Дійшло навіть до того, що скандальний пропагандист пояснив успіх Путіна на виборах агресивною політикою, яку глава Російської Федерації, веде проти України.

"Я вам скажу так: ось як тільки ви заворушитися і отримаєте по повній по морді, рейтинг Путіна зросте до небес", - нахабно висловився головний блазень Кремля.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що Російська Федерація нібито може піти на масштабне збройне вторгнення. Свою загрозливу промову головний блазень Кремля прикрасив пафосними оборотами про грозного російського ведмедя, який наводить страх на весь світ.

Він заявив, що однакова доля спіткала вже міжнародних терористів, які хотіли і вважали, що можуть "поставити Росію на коліна", але нібито зростаюча міць РФ не дала нікому цього зробити.