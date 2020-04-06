Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев сделал скандальное заявление в прямом эфире
Так, пропагандист заявив что разгром Украины якобы еще больше возвеличит президента России Владимира Путина.
Маразматичную идею он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1. Агрессивными выпадами в сторону Украины он отреагировал на заявление украинского политолога Василия Вакарова о падении рейтинга лидера россиян.
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Топ-пропагандист Соловьев был возмущен, услышав слова украинца. Он едко отметил, что Путину якобы больше не нужно избираться, поскольку он заслужил доверие россиян тем, что мыслит категориями государственной необходимости.
Дошло даже к тому, что скандальный пропагандист объяснил успех Путина на выборах агрессивной политикой, которую глава Российской Федерации, ведет против Украины.
"Я вам скажу так: вот как только вы дернетесь и получите по полной по морде, рейтинг Путина вырастет до небес", - нагло высказался главный шут Кремля.
Свою угрожающую речь главный шут Кремля приукрасил пафосными оборотами о грозном русском медведе, который наводит страх на весь мир.
Он заявил, что одинаковая участь постигла уже международных террористов, которые хотели и считали, что могут "поставить Россию на колени", но якобы всевозрастающая мощь РФ не дала никому этого сделать.