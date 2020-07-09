Художник, автор сміливих карикатур на терористів "ДНР" Сергій Захаров розповів про справжнє життя в "ДНР"

За його словами, жителі Донбасу, які в 2014 році активно підтримували проросійські настрої, зараз вже зрозуміли, до яких катастрофічних наслідків це призвело: країна-агресор своїх обіцянок не виконала, а втрата зв'язків з Україною обернулася повним занепадом в регіоні.

Про це він сказав 2018 року в інтерв'ю "Українській правді".

Він також заявив, що люди Донбасу змушені жити в таких умовах, оскільки їм нікуди бігти.

"Ось цей прошарок суспільства, який "ні нашим, ні вашим, щоб було що поїсти" вже розуміє, у що вляпався. Вони на той самий референдум ходили, думали, російські пенсії отримають і так далі. Тепер на Донбасі зрозуміли, до чого це призвела підтримка РФ. Найцікавіше, що навіть ось ця втрата зв'язків з Україною вплинула найбільше. Тому що вже звикли до того, що якість продуктів ніякі взагалі, російське відстійне абсолютно. Цього немає, цього немає. Я вже не кажу, що дитині, наприклад, років п'ять, а вона ні разу не бачила літака в небі, пасажирських поїздів. Не знає, що це таке", — підкреслив він.

Художник анітрохи не виправдовує тих представників суспільства, які байдуже ставляться до подій на Сході України і прикриваються позицією пацифіста.

"Є прихильники позиції "Ми за мир!". Ні, я не за мир, я за перемогу. Як можна бути за мир? У тебе відібрали будинок, зґвалтували дружину, а ти приходиш до окупантові і кажеш: "А давайте жити мирно!" Так само з нашим містом. Донецьк зґвалтували, а вони кажуть "Я за мир!". Як так?" — обурився він.

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