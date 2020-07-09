Художник, автор смелых карикатур на террористов "ДНР" Сергей Захаров рассказал о настоящей жизни в "ДНР"

По его словам, жители Донбасса, которые в 2014 году активно поддерживали пророссийские настроения, сейчас уже поняли, к каким катастрофическим последствиям это привело: страна-агрессор своих обещаний не выполнила, а потеря связей с Украиной обернулась полным упадком в регионе.

Об этом он сказал 2018 года в интервью "Украинской правде".

Он также заявил, что люди Донбасса вынуждены жить в таких условиях, поскольку им некуда бежать.

"Вот этот слой общества, который "ни нашим, ни вашим, чтобы было что поесть" уже понимает, во что вляпался. Они на тот же референдум ходили, думали, российские пенсии получат и так далее. Теперь на Донбассе поняли, к чему привела поддержка РФ. Самое интересное, что даже вот эта потеря связей с Украиной повлияла больше всего. Потому что уже привыкли к тому, что качество продуктов никакое вообще, российское отстойное абсолютно. Этого нет, этого нет. Я уже не говорю, что ребенку, например, лет пять, а он ни разу не видел самолета в небе, поездов пассажирских. Не знает, что это такое", — подчеркнул он.

Художник нисколько не оправдывает тех представителей общества, которые равнодушно относятся к происходящему на Востоке Украины и прикрываются позицией пацифиста.

"Есть сторонники позиции "Мы за мир!". Нет, я не за мир, я за победу. Как можно быть за мир? У тебя отобрали дом, изнасиловали жену, а ты приходишь к оккупанту и говоришь: "А давайте жить мирно!" Так же с нашим городом. Донецк изнасиловали, а они говорят "Я за мир!". Как так?" — возмутился он.

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