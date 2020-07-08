Російський письменник Дмитро Глуховський дав пораду росіянам і висловився про европейців

За його словами, Європа не збирається знищити Росію, а самі європейці не мають ніяких ненависницьких думок про РФ. Такі висновки він зробив 2015 року у своєму блозі на "Ехо Москви".

Письменник зробив висновок, що повірити в те, що Європа і Америка живуть однією мрією про те, як би їм розкласти і знищити Росію, можна тільки якщо з Росії ніколи не виїжджати.

"Тільки невиїзним людям і здається, що Росія і є той самий пуп, навколо якого світ крутиться. Будь-яка же людина, за межами Росії побувавша, швидко переконується: незважаючи на значні розміри і безмежні запаси нафти і газу, Європі та Америці до нас просто справи немає. Росія для Європи знаходиться десь там, на дрімучих околицях світу", - пояснив він, розвінчавши міф про потрібну всьому світу Росію.

За його словами, в Європі вистачає своїх проблем, тому їм ніколи думати про Росію. З насущих проблем Європи він назвав: Ісламську державу, яка намагається переробити світ і вербує європейську молодь, кредитні гроші та безробіття.

Глуховський також розповів, що Росія бачиться з Європи якоюсь далекою, жорстокою і незрозумілою країною.

"...І ось Росія десь там на задвірках цивілізації гримнула дубиною свого бородатого сусіда і гризе його стегно. Загалом, трохи тривожно від цього – бо раптом і до Європи ця катавасія добереться, а вони воювати абсолютно не готові, вони вже повірили за сімдесят останніх років, що такого більше ніхто робити не стане. Одне втішає: російських туристів в Європі я зустрів масу, і хочеться сподіватися, що між реальністю і телевізором всі ці люди все ж таки оберуть реальність", - підсумовує письменник.

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