Российский писатель Дмитрий Глуховский дал совет россиянам и высказался о европейцах

По его словам, Европа не собирается истреблять Россию, а сами европейцы не имеют никаких ненавистнических мыслей о РФ. Такие выводы он сделал 2015 года в своем блоге на "Эхо Москвы".

Писатель сделал вывод, что поверить в то, что Европа и Америка живут одной мечтой о том, как бы им разложить и уничтожить Россию, можно только если из России никогда не выезжать.

"Только невыездным людям и кажется, что Россия и есть тот самый пуп, вокруг которого мир вертится. Любой же человек, за пределами России побывавший, быстро убеждается: несмотря на наши внушительные размеры и беспредельные запасы нефти и газа, Европе и Америке до нас попросту дела нет. Россия для Европы находится где-то там, на дремучих окраинах мира", - объяснил он, развенчав миф о нужной всему миру России.

По его словам, в Европе хватает своих проблем, поэтому им некогда думать о России. Из насущих проблем Европы он назвал: Исламское государство пытается мир переделать и вербует европейскую молодежь, кредитные деньги и безработица.

Глуховский также рассказал, что Россия видится из Европы какой-то далекой, свирепой и непонятной страной.

"...И вот Россия где-то там на задворках цивилизации грохнула дубиной своего бородатого соседа и гложет его ляжку. В общем, немного тревожно от этого – потому что вдруг и до Европы эта катавасия доберется, а они воевать совершенно не готовы, они уже поверили за семьдесят последних лет, что такого больше никто делать не станет. Одно утешает: русских туристов в Европе я встретил массу, и хочется надеяться, что между реальностью и телевизором все эти люди все ж таки выберут реальность", - подытоживает писатель.

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