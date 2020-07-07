Не можна бути такими у власній країні

Відомий український письменник Сергій Жадан висловився про головну проблему українців

За його словами українці мало знають свою країну. Про це він розповів 2018 року для журналістів видання Новое время.

Він додав, що саме це незнання і небажання вивчити свою рідну країну дає агресорам прекрасну "зброю" для маніпуляцій.

"Українці мало знають свою країну. І ось це незнання, небажання її проїхати від сходу до заходу і назад - дає хорошу основу для маніпуляцій і страхів", - сказав він.

У той же час він підкреслив, що погані дороги і на сході, і на заході країни об'єднують українців.

"Тобто об'єднують, як не дивно, проблеми і розуміння того, що в сьогоднішній складній ситуації ми можемо вийти тільки разом - і активні громадяни, так і пасивні. Корупцію не можна подолати в одній окремо взятій області. І війну не можна перекласти на плечі двох областей", - додав Жадан.

Також раніше повідомлялося, що Сергій Жадан висловився про третій Майдан в Україні.

За його словами, розмови про третій Майдан в Україні небезпідставні. Більше того, історія свідчить про те, що регулярні революції в країні – це вже закономірність.

"Я думаю, що можлива (революція. – прим. ред.) і не одна в Україні. Зараз всі говорять про третій новий Майдан, забуваючи, що вся історія новітньої України – це вуличні протести, це масові виступи, які фактично і дають поштовхи руху державі", – підкреслив він.

Як повідомляла Politeka, Жадан розкрив, що чекає Україну після повернення Донбасу.

Також Politeka писала, що Жадан вважає Євромайдан незавершеним.