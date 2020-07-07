Известный украинский писатель Сергей Жадан высказался о главной проблеме украинцев
По его словам украинцы мало знают свою страну. Об этом он рассказал 2018 года для журналистов издания Новое время.
Он добавил, что именно это незнание и нежелание узнать свою родную страну дает агрессорам прекрасное "оружие" для манипуляций.
"Украинцы мало знают свою страну. И вот это незнание, нежелание ее проехать от востока до запада и назад дает хорошую основу для манипуляций и страхов", - сказал он.
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В то же время он подчеркнул, что плохие дороги и на востоке, и на западе страны объединяют украинцев.
"То есть объединяют, как ни странно, проблемы и понимание того, что из сегодняшней сложной ситуации мы можем выйти только вместе - и активные граждане, и пассивные. Коррупцию нельзя преодолеть в одной отдельно взятой области. И войну нельзя переложить на плечи двух областей", - добавил Жадан.
Также ранее сообщалось, что Сергей Жадан высказался о третьем Майдане в Украине.
По его словам, разговоры о третьем Майдане в Украине небезосновательны. Более того, история свидетельствует о том, что регулярные революции в стране – это уже закономерность.
"Я думаю, что возможна (революция. – прим. ред.) и не одна в Украине. Сейчас все говорят о третьем новом Майдане, забывая, что вся история новейшей Украины – это уличные протесты, это массовые выступления, которые фактически и дают толчки движения государству", – подчеркнул он.
Напомним, что Жадан встал на защиту русскоговорящих в Украине.
Также Politeka писала, что Жадан считает Евромайдан незавершенным.