Білоруська письменниця та Нобелівський лауреат Світлана Алексієвич спробувала спрогнозувати, коли вирішиться ситуація на Донбасі

Вона зазначила, що розвиток конфлікту на Донбасі безпосередньо залежить від політики Заходу.

Про це вона сказала 2016 року в інтерв'ю "Радіо Польща".

"Я думаю, все буде залежати від політики Заходу. Якщо Захід допоможе Україні, якщо Україна почне підніматися з колін і Майдан отримає економічне завершення, то, звичайно, конфлікт з РФ сам згасне. Якщо ж Захід, як це часто було в історії, буде грати в якісь ігри, як у громадянську війну, після революції, як це було з Гітлером, якщо почнуться якісь складні ігри і Україна знову програє, то я думаю, Росія знахабніє і буде воювати з Україною далі", - вважає вона.

За її словами, 50% українців нібито "не готові вмирати, а готові віддати Донбас".

"Справа в тому, що сучасна людина не хоче помирати. Не тільки в Європі, але і взагалі людина не хоче помирати", - пояснила вона.

Також раніше повідомлялося, що Ян Валетов дав несподівану пораду жителям України. Він заявив, щоб Україна вистояла у війні з Російською Федерацією, їй потрібно повністю відгородитися від агресора.

Також дуже важливо нейтралізувати всередині країни вузький прошарок населення та "русский мир", який вороже ставиться до всього українського і живе ідеєю єдиної держави з Росією.

Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.

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