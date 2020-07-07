Белорусская писательница и Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич попыталась спрогнозировать, когда разрешится ситуация на Донбассе

Она отметила, что развитие конфликта на Донбассе напрямую зависит от политики Запада.

Об этом она сказала 2016 года в интервью "Радио Польша".

"Я думаю, все будет зависеть от политики Запада. Если Запад поможет Украине, если Украина начнет подниматься с колен и Майдан получит экономическое завершение, то, конечно, конфликт с РФ сам погаснет. Если же Запад, как это часто было в истории, будет играть в какие-то игры, как в гражданскую войну, после революции, как это было с Гитлером, если начнутся какие-то сложные игры и Украина опять проиграет, - то я думаю, Россия обнаглеет и будет воевать с Украиной дальше", - считает она.

По ее словам, 50% украинцев якобы "не готовы умирать, а готовы отдать Донбасс".

"Дело в том, что современный человек не хочет умирать. Не только в Европе, но и вообще человек не хочет умирать", - объяснила она.

Также ранее сообщалось, что Ян Валетов дал неожиданный совет жителям Украины. Он заявил, чтобы Украина выстояла в войне с Российской Федерацией, ей нужно полностью отгородиться от агрессора.

Также очень важно нейтрализовать внутри страны узкую прослойку населения и "русский мир", которое враждебно относится ко всему украинскому и живет идеей единого государства с Россией.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.