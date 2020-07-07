Відомий письменник Борис Гуменюк висловився про війну на Донбасі

За його словами, президент Росії Володимир Путін почав сирійську авантюру, тому що програв війну на Донбасі. Про це він розповів 2016 року в ексклюзивному коментарі "Обозревателю".

"Фактично Росія війну на Донбасі програла. Щоб пояснити це своєму народові, вони вирішили влізти ще й у війну в Сирії. Тепер Кремль буде розповідати з екранів телевізорів, що у них просто не вистачає ресурсів, щоб воювати на два фронти. Тому Донбас законсервуємо і відкладемо на потім", - заявив Борис Гуменюк.

Він вважає, що зараз настав момент, коли цивілізований світ нарешті "все повинен зробити" з Москвою:

"Я не бачу іншого способу, окрім як ізолювати цю останню імперію зла від цивілізованого світу до кращих часів".

Він зазначив, що цивілізованим країнам пора перестати грати з режимом Путіна.

"Мене в принципі Росія мало цікавить, але цікавить цивілізований світ. До яких пір Європа, Америка і вище військове керівництво України будуть грати з режимом Путіна? Потрібні жорсткі економічні санкції. А країнам, які страждають від агресії РФ, ще й суттєва допомога - не тільки економічна, але і у вигляді летальної зброї. Україна має право захищатися, народ в Сирії - теж. Світ повинен нам нарешті допомогти", - сказав він.

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