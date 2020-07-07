Известный писатель Борис Гуменюк высказался о войне на Донбассе

По его словам, президент России Владимир Путин начал сирийскую авантюру, потому что проиграл войну на Донбассе. Об этом он рассказал 2016 года в эксклюзивном комментарии "Обозревателю".

"Фактически Россия войну на Донбассе проиграла. Чтобы объяснить это своему народу, они решили влезть еще и в войну в Сирии. Теперь Кремль будет рассказывать с экранов телевизоров, что у них просто не хватает ресурсов, чтобы воевать на два фронта. Поэтому Донбасс законсервируем и отложим на потом", - заявил Борис Гуменюк.

Он считает, что сейчас настал момент, когда цивилизованный мир наконец "что-то должен сделать" с Москвой:

"Я не вижу другого способа, кроме как изолировать эту последнюю империю зла от цивилизованного мира до лучших времен".

Он отметил, что цивилизованным странам пора перестать играть с режимом Путина.

"Меня в принципе Россия мало интересует, но интересует цивилизованный мир. До каких пор Европа, Америка и высшее военное руководство Украины будут играть с режимом Путина? Нужны жесткие экономические санкции. А странам, которые страдают от агрессии РФ, еще и существенная помощь - не только экономическая, но и в виде летального оружия. Украина имеет право защищаться, народ в Сирии - тоже. Мир должен нам наконец помочь", - сказал он.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

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