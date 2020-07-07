Українська письменниця Лада Лузіна уточнила історичний момент про Росії і Україні
На її думку, Росія є донькою України, тому що всі російські підручники починаються з Київської Русі.
Про це вона заявила 2018 року в інтерв'ю програмі "Бацман" на телеканалі "112 Україна".
Ніжна Тіна Кароль приголомшила екстремальним розміром у білій маєчці: "Вай, мамо, хто це?"
Нові гроші вводять в обіг, що потрібно знати українцям і фото купюр: "Вже з наступного тижня"
"Різка зміна погоди!": жахлива спека і грози доб'ють українців, синоптик видала точний прогноз
Софія Ротару вразила кадрами свого житла під Києвом, Галкін і Басков оцінили: рідкісні фото
"Не потрібно нічого пояснювати, тому що в Росії всі підручники історії починаються з Київської Русі. Саме звідси витікає їх культурна історія. Принаймні, вони самі себе розуміють саме так. І заперечувати цю спадкоємність досить нерозумно. Інше питання, що не всім щастить з дітьми", - підкреслила вона.
Також раніше повідомлялося, що письменниця Ірен Роздобудько попередила українців про нову небезпеку. За її словами, ситуація, яка склалася на Донеччині, може повторитися і на Закарпатті.
"Туди (на Донбас - прим. ред.) приїхали заслані козачки, оселилися в готелях і підбурювали, вибачте за слово, гопоту, яка потім за ними пішла. Тим козачкам повірили, але не всі. У Донецьку і зараз залишилися люди, яких мені дуже шкода, і, побувавши на Донбасі, я зрозуміла, що там цей "русский мир" нікому не потрібен", - сказала вона.
За її словами, якщо в селі, розташованому на кордоні з Угорщиною приїдуть 20-30 таких засланих козачків і підбурять людей, то на Західній Україні може початися те ж саме.
Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.
Також Politeka писала, що письменник Лук'яненко розмріявся про розподіл України.