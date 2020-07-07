Українська письменниця Лада Лузіна уточнила історичний момент про Росії і Україні

На її думку, Росія є донькою України, тому що всі російські підручники починаються з Київської Русі.

Про це вона заявила 2018 року в інтерв'ю програмі "Бацман" на телеканалі "112 Україна".



"Не потрібно нічого пояснювати, тому що в Росії всі підручники історії починаються з Київської Русі. Саме звідси витікає їх культурна історія. Принаймні, вони самі себе розуміють саме так. І заперечувати цю спадкоємність досить нерозумно. Інше питання, що не всім щастить з дітьми", - підкреслила вона.

Також раніше повідомлялося, що письменниця Ірен Роздобудько попередила українців про нову небезпеку. За її словами, ситуація, яка склалася на Донеччині, може повторитися і на Закарпатті.

"Туди (на Донбас - прим. ред.) приїхали заслані козачки, оселилися в готелях і підбурювали, вибачте за слово, гопоту, яка потім за ними пішла. Тим козачкам повірили, але не всі. У Донецьку і зараз залишилися люди, яких мені дуже шкода, і, побувавши на Донбасі, я зрозуміла, що там цей "русский мир" нікому не потрібен", - сказала вона.

За її словами, якщо в селі, розташованому на кордоні з Угорщиною приїдуть 20-30 таких засланих козачків і підбурять людей, то на Західній Україні може початися те ж саме.

Як повідомляла Politeka, письменник Винничук розповів, як вчинити з Донбасом.

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