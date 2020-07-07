Украинская писательница Лада Лузина уточнила исторический момент о России и Украине

По ее мнению, Россия является дочкой Украины, потому что все российские учебники начинаются с Киевской Руси.

Об этом она заявила 2018 года в интервью программе "Бацман" на телеканале "112 Украина".



"Не нужно ничего объяснять, потому что в России все учебники истории начинаются с Киевской Руси. Именно отсюда вытекает их как бы культурная история. По крайней мере, сами они себя понимают именно так. И отрицать эту преемственность достаточно глупо. Другой вопрос, что не всем везет с детьми", - подчеркнула она.

Также ранее сообщалось, что писательница Ирен Роздобудько предупредила украинцев о новой опасности. По ее словам, ситуация, которая сложилась на Донбассе, может повториться и на Закарпатье.

"Туда (на Донбасс - прим. ред.) приехали засланные казачки, поселились в отелях и подстрекали, извините за слово, гопоту, которая потом за ними пошла. Тем казачкам поверили, но не все. В Донецке и сейчас остались люди, которых мне очень жаль, и, побывав на Донбассе, я поняла, что там этот "русский мир" никому не нужен", - сказала она.

По ее словам, если в села, расположенные на границе с Венгрией приедут 20-30 таких засланных казачков и подстрекнут людей, то на Западной Украине может начаться то же самое.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.