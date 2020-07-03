Письменник Ігор Гарін критично висловився про президента РФ Володимира Путіна

За його словами, у президента Росії Володимира Путіна можуть існувати проблеми з розвитком відносин, пошуком друзів і соціальною адаптацією як такої.

Про це він розповів 2016 року з посиланням на думку психотерапевта Швейцарської Федерації Психологів Філіпа Жаффе, передає "Новое время".

Гарін зазначає, що волею випадку покинутий на вершину влади такий тип компенсує свої психотравми і комплекси — нарцисизм, бажанням все тримати під контролем, а комплекс неповноцінності витісняється швидко розвиваючийся манією величі: зовнішня сірість і низькорослість видаються за ознаки мачизму, а психологічна та інтелектуальна убогість — за альфа-самцовість.

При цьому, за словами письменника, особистості психотипу Путіна відповідають англійському вислову "as cool as a cucumber" (спокійний, як огірок), камуфлююча глибинна бездушність і повна відсутність харизми. Нарцисам взагалі притаманні людяність і толерантність, вони дуже потайливі, але непогано володіють акторською майстерністю й умінням подати себе" для бидла.

"Диктатор, несвідомий характер якого деформований у перинатальному, родовому або інфантильному періоді розвитку, вкрай чутливий до психологічних травм і принижень. Він взагалі не схильний прощати, особливо — особисті образи. Він може бути слабкий фізично, але незмінно майстер захисту та запобігання йому, тому завжди намагається вдарити першим, нишком", - пише Гарін.

За його словами, диктатор — бранець неолітичного іміджу, який він створює і відчайдушно проектує на "быдломассу", тим самим повертаючи її в первісно-племінне стан страху-поклоніння шаманові-вождю.

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