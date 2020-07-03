Писатель Игорь Гарин критично высказался о президенте РФ Владимире Путине

По его словам, у президента России Владимира Путина могут существовать проблемы с развитием отношений, поиском друзей и социальной адаптацией как таковой.

Об этом он рассказал 2016 года со ссылкой на мнение психотерапевта Швейцарской Федерации Психологов Филипа Жаффе, передает "Новое время".

Гарин отмечает, что волей случая заброшенный на вершину власти такой тип компенсирует свои психотравмы и комплексы — нарциссизмом, желанием все держать под контролем, а комплекс неполноценности вытесняется быстро развивающейся манией величия: внешняя серость и низкорослость выдаются за признаки мачизма, а психологическая и интеллектуальная убогость — за альфа-самцовость.

При этом, по словам писателя, личности психотипа Путина отвечают английскому выражению "as cool as a cucumber" (спокойный, как огурец), камуфлирующему глубинное бездушие и полное отсутствие харизмы. Нарциссам вообще несвойственны человечность и терпимость, они очень скрытны, но неплохо владеют актерским мастерством и умением "подать себя" быдлу.

"Диктатор, бессознательный характер которого деформирован в перинатальном, родовом или инфантильном периоде развития, крайне чувствителен к психологическим травмам и унижениям. Он вообще не склонен прощать, особенно — личные обиды. Он может быть слаб физически, но неизменно мастер защиты и упреждения, поэтому всегда старается ударить первым, исподтишка", - пишет Гарин.

По его словам, диктатор — пленник неолитического имиджа, который он создает и отчаянно проецирует на "быдломассу", тем самым возвращая и ее в первобытно-племенное состояние страха-поклонения шаману-вождю.

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