Писатель Игорь Гарин критично высказался о президенте РФ Владимире Путине
По его словам, у президента России Владимира Путина могут существовать проблемы с развитием отношений, поиском друзей и социальной адаптацией как таковой.
Об этом он рассказал 2016 года со ссылкой на мнение психотерапевта Швейцарской Федерации Психологов Филипа Жаффе, передает "Новое время".
Масштабная отмена пенсий, денег нет: кого Пенсионный фонд оставит без копейки
Украинская Кардашьян вывалила напоказ достоинство в красном белье, видно все: с такой не соскучишься
Турецкая Кардашьян в прозрачном платье без белья вывалила прелести прямо за столом: "Это законно?"
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»: с такой хоть на край света
Гарин отмечает, что волей случая заброшенный на вершину власти такой тип компенсирует свои психотравмы и комплексы — нарциссизмом, желанием все держать под контролем, а комплекс неполноценности вытесняется быстро развивающейся манией величия: внешняя серость и низкорослость выдаются за признаки мачизма, а психологическая и интеллектуальная убогость — за альфа-самцовость.
При этом, по словам писателя, личности психотипа Путина отвечают английскому выражению "as cool as a cucumber" (спокойный, как огурец), камуфлирующему глубинное бездушие и полное отсутствие харизмы. Нарциссам вообще несвойственны человечность и терпимость, они очень скрытны, но неплохо владеют актерским мастерством и умением "подать себя" быдлу.
"Диктатор, бессознательный характер которого деформирован в перинатальном, родовом или инфантильном периоде развития, крайне чувствителен к психологическим травмам и унижениям. Он вообще не склонен прощать, особенно — личные обиды. Он может быть слаб физически, но неизменно мастер защиты и упреждения, поэтому всегда старается ударить первым, исподтишка", - пишет Гарин.
По его словам, диктатор — пленник неолитического имиджа, который он создает и отчаянно проецирует на "быдломассу", тем самым возвращая и ее в первобытно-племенное состояние страха-поклонения шаману-вождю.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.