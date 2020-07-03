Українська письменниця Ірен Роздобудько попередила українців про нову небезпеку

За її словами, ситуація, яка склалася на Донеччині, може повторитися і на Закарпатті.

Про це вона попередила 2018 року у інтерв'ю виданню "Укрінформу".



"Туди (на Донбас - прим. ред.) приїхали заслані козачки, оселилися в готелях і підбурювали, вибачте за слово, гопоту, яка потім за ними пішла. Тим козачкам повірили, але не всі. У Донецьку і зараз залишилися люди, яких мені дуже шкода, і, побувавши на Донбасі, я зрозуміла, що там цей "русский мир" нікому не потрібен", - сказала вона.

За її словами, якщо в селі, розташованому на кордоні з Угорщиною приїдуть 20-30 таких засланих козачків і підбурять людей, то на Західній Україні може початися те ж саме.

"Але якщо вже на Донбасі таке сталося, то зараз владі треба кинути всю увагу на села в західній Україні, які на кордоні з Угорщиною. Там може так само якась меншість взбунтоватися та піти за обіцянками незалежності, власних грошей, власної мови і буде те ж саме, що й на Донбасі", - зазначила Роздобудько.

Також раніше повідомлялося, що Ян Валетов дав несподівану пораду жителям України. Він заявив, щоб Україна вистояла у війні з Російською Федерацією, їй потрібно повністю відгородитися від агресора.

Також дуже важливо нейтралізувати всередині країни вузький прошарок населення та "русский мир", який вороже ставиться до всього українського і живе ідеєю єдиної держави з Росією.

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