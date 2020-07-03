Украинская писательница Ирен Роздобудько предупредила украинцев о новой опасности

По ее словам, ситуация, которая сложилась на Донбассе, может повториться и на Закарпатье.

Об этом она предупредила 2018 года в интервью изданию "Укринформу".



"Туда (на Донбасс - прим. ред.) приехали засланные казачки, поселились в отелях и подстрекали, извините за слово, гопоту, которая потом за ними пошла. Тем казачкам поверили, но не все. В Донецке и сейчас остались люди, которых мне очень жаль, и, побывав на Донбассе, я поняла, что там этот "русский мир" никому не нужен", - сказала она.

По ее словам, если в села, расположенные на границе с Венгрией приедут 20-30 таких засланных казачков и подстрекнут людей, то на Западной Украине может начаться то же самое.

"Но если уже на Донбассе такое случилось, то сейчас властям надо бросить все внимание на села в западной Украине, которые на границе с Венгрией. Там может так же некое меньшинство взбунтоваться и пойти за обещаниями независимости, собственных денег, собственного языка и будет то же самое, как на Донбассе", - сказала Роздобудько.

Также ранее сообщалось, что Ян Валетов дал неожиданный совет жителям Украины. Он заявил, чтобы Украина выстояла в войне с Российской Федерацией, ей нужно полностью отгородиться от агрессора.

Также очень важно нейтрализовать внутри страны узкую прослойку населения и "русский мир", которое враждебно относится ко всему украинскому и живет идеей единого государства с Россией.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.