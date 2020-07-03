Украинская писательница Ирен Роздобудько предупредила украинцев о новой опасности
По ее словам, ситуация, которая сложилась на Донбассе, может повториться и на Закарпатье.
Об этом она предупредила 2018 года в интервью изданию "Укринформу".
"Сватов" пересняли без Валюхи, Митяя и Добронравова, результат неожиданный: "Вместо них..."
Русская Кардашьян показала свои необъятные "холмы" без белья: "Видок сзади очень хорош"
Шаловливая Асмус показала, как развлекается в дни развода с Харламовым: "Иногда лучше лизать, чем..."
Русская Кардашьян показала формы в платье с «бездонным» декольте: «Можно потеряться»
"Туда (на Донбасс - прим. ред.) приехали засланные казачки, поселились в отелях и подстрекали, извините за слово, гопоту, которая потом за ними пошла. Тем казачкам поверили, но не все. В Донецке и сейчас остались люди, которых мне очень жаль, и, побывав на Донбассе, я поняла, что там этот "русский мир" никому не нужен", - сказала она.
По ее словам, если в села, расположенные на границе с Венгрией приедут 20-30 таких засланных казачков и подстрекнут людей, то на Западной Украине может начаться то же самое.
"Но если уже на Донбассе такое случилось, то сейчас властям надо бросить все внимание на села в западной Украине, которые на границе с Венгрией. Там может так же некое меньшинство взбунтоваться и пойти за обещаниями независимости, собственных денег, собственного языка и будет то же самое, как на Донбассе", - сказала Роздобудько.
Также ранее сообщалось, что Ян Валетов дал неожиданный совет жителям Украины. Он заявил, чтобы Украина выстояла в войне с Российской Федерацией, ей нужно полностью отгородиться от агрессора.
Также очень важно нейтрализовать внутри страны узкую прослойку населения и "русский мир", которое враждебно относится ко всему украинскому и живет идеей единого государства с Россией.
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Также Politeka писала, что писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины.