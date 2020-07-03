Народний артист Росії і композитор Володимир Назаров назвав причини, чому люди культури в РФ бурхливо підтримують президента Володимира Путіна

На думку Назарова, в світі мистецтва зараз є дві складових. Одним доводиться постійно "лобизати" перед владою РФ, щоб не втратити позицій у своїй професії.

Про це він розповів 2018 року в інтерв'ю Радіо "Свобода".

"Якщо ти хочеш чудово існувати, щоб у тебе все було в порядку і тобі давали гроші, треба позначити свою любов до верховного нашого начальника, розповісти, як ти його любиш, обожнюєш", - заявив опозиціонер.

Він також додав, що ніколи не вмів гнутися, він просто писав музику і вважав, що цього достатньо, але для влади в Росії цього виявилося мало.

"Я і раніше не вмів гнутися, і зараз у мене спина не згинається в догідливих поклонах. Тому я вважав, що моя основна задача – це ставити мої вистави, писати музику, це і буде моя місія на цій землі, а все інше нехай роблять політики. Але, бачите, виявляється, все це не так", - заявив артист.

Назаров підкреслив, що людей культури, які насмілилися критикувати владу, зараз дуже мало. Причинами, за якими знамениті актори і режисери бурхливо підтримують діяльність Путіна, він вважає наївність, користь і цинізм.

"Це та користь, це і наївність, це і бажання утриматися на тих позиціях, особливо якщо мова йде про керівників, щоб у них не відібрали їх театри, щоб їм не заборонили працювати. Артисти забувають, що у них є ім'я, напрацьоване роками, яку можна втратити за одну секунду", - сказав він.

Нагадаємо, що Назаров присоромив артистів-аматорів «російського світу».

Також Politeka писала, що Назаров назвав дві біди України.