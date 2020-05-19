Народний артист Росії, композитор і режисер Володимир Назаров розповів про головні проблеми України

Він вважає, що головна проблема українців полягає в тому, що у них немає патріотизму, а гроші є своєрідною релігією.

Подолати масштабну корупцію в країні українці не можуть не через війну, а через свій менталітет, зізнався Назаров 2018 року в інтерв'ю Обозревателю.

"Я прекрасно розумію, що в Україні є проблеми. Взагалі в Україні дві біди, не буду говорити "дурні і дороги", це істина, а дві біди – це країна, яку роздирає війна і не менше роздирається корупцією і злодійством. А воно, я б сказав, небезпечніше війни буде. Хоча Росія настільки пронизала українські державні установи своїми агентами, які паскудять як можуть. Але все ж так паскудити, як ми самі собі, навіть Росія не зуміє. Це ми великі фахівці", - стверджує режисер.

За словами Назарова, Україні пора зайнятися антикорупційним судом.

Режисер стверджує, що українці не можуть побороти корупцію аж ніяк не через війну, а через свій характер.

"Так, а потім нам розповідають, що "ми через війну не можемо впоратися з корупцією". Хлопці, не смішіть. Це брехня. З корупцією ви впоратися не можете, тому що у вас загребущі руки, жадібні натури і абсолютно немає ніякої любові до батьківщини. Немає ніякого патріотизму, і вам взагалі все одно, прийшов Путін і якщо він вам дав можливість красти, то ви будете йому ж*пу цілувати, бо для вас гроші – ікона і релігія. От і все. Що б мені не говорили, а це найжахливіше для України", - вважає народний артист РФ.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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