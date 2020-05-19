Народный артист России, композитор и режиссер Владимир Назаров рассказал о главных проблемах Украины

Он считает, что главная проблема украинцев заключается в том, что у них нет патриотизма, а деньги являются своеобразной религией.

Побороть масштабную коррупцию в стране украинцы не могут не из-за войны, а из-за своего менталитета, признался Назаров 2018 года в интервью Обозревателю.

"Я прекрасно понимаю, что в Украине есть проблемы. Вообще в Украине две беды, не буду говорить "дураки и дороги", это истина, а вот две беды – это страна, которую раздирает война и не меньше раздираемая коррупцией и воровством. А оно, я бы сказал, поопаснее войны будет. Хотя Россия настолько пронизала украинские государственные учреждения своими агентами, которые гадят как могут. Но все же так гадить, как мы сами себе, даже Россия не сумеет. Это мы большие специалисты", - утверждает режиссер.

По словам Назарова, Украине пора заняться антикоррупционным судом.

Режиссер утверждает, что украинцы не могут побороть коррупцию отнюдь не из-за войны,а из-за своих характеров.

"Да, а потом нам рассказывают, что "мы из-за войны не можем справиться с коррупцией". Ребята, не смешите. Это ложь. С коррупцией вы справиться не можете, потому что у вас загребущие руки, жадные натуры и абсолютно нет никакой любви к родине. Нет никакого патриотизма, и вам вообще все равно, пришел Путин и если он вам дал возможность воровать, то вы будете ему ж*пу целовать, потому для вас деньги – икона и религия. Вот и все. Что бы мне ни говорили, а это самое ужасное для Украины", - считает народный артист РФ.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Маршал напугал мир военной мощью России.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.