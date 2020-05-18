Артист багато років жив в Україні

Російський артист і опозиціонер Володимир Назаров розкрив правду про життя в Україні

За його словами, в Україні росіян ніхто не тисне і не ображає за національною ознакою, як в цьому часто намагаються переконати російські пропагандисти.

Таку заяву він зробив 2016 року в інтерв'ю виданню Собеседник.

Він підкреслив, що не може себе повністю "відірвати" від Росії, оскільки має і російські та українські корені.

"По-перше, як я можу відірвати себе від Росії, якщо я наполовину українець, а наполовину росіянин, – по лінії тата, Василя Митрофановича? Ні, я не відірваний. Втім, російську культуру і росіян в Україні ніхто не утискає. Це черговий міф російської пропаганди, ніби тиснуть", - зазначив він.

Він додав, що їздить по Україні на машині з московськими номерами, але ніхто його не чіпає і не принижує.

"Я, наприклад, їжджу на машині з московськими номерами – і ніхто мене не чіпає. У мене російський паспорт – теж не нападають. Немає образ за національною ознакою", - рассказао Назаров.

Також раніше повідомлялося, що народний артист Росії, композитор, режисер і актор Володимир Назаров зазначив, що йому пропонували бути одним з тих, хто підтримав анексію півострова.

"Але ви знаєте, моя позиція, вона настільки однозначна і була вона задовго до Криму. Я ніколи не мовчав, якщо на моїх очах відбувалася несправедливість", - заявив він.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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