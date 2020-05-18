Російський артист і опозиціонер Володимир Назаров розкрив правду про життя в Україні
За його словами, в Україні росіян ніхто не тисне і не ображає за національною ознакою, як в цьому часто намагаються переконати російські пропагандисти.
Таку заяву він зробив 2016 року в інтерв'ю виданню Собеседник.
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Він підкреслив, що не може себе повністю "відірвати" від Росії, оскільки має і російські та українські корені.
"По-перше, як я можу відірвати себе від Росії, якщо я наполовину українець, а наполовину росіянин, – по лінії тата, Василя Митрофановича? Ні, я не відірваний. Втім, російську культуру і росіян в Україні ніхто не утискає. Це черговий міф російської пропаганди, ніби тиснуть", - зазначив він.
Він додав, що їздить по Україні на машині з московськими номерами, але ніхто його не чіпає і не принижує.
"Я, наприклад, їжджу на машині з московськими номерами – і ніхто мене не чіпає. У мене російський паспорт – теж не нападають. Немає образ за національною ознакою", - рассказао Назаров.
Також раніше повідомлялося, що народний артист Росії, композитор, режисер і актор Володимир Назаров зазначив, що йому пропонували бути одним з тих, хто підтримав анексію півострова.
"Але ви знаєте, моя позиція, вона настільки однозначна і була вона задовго до Криму. Я ніколи не мовчав, якщо на моїх очах відбувалася несправедливість", - заявив він.
Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».
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