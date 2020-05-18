Российский артист и оппозиционер Владимир Назаров расскрыл правду о жизни в Украине
По его словам, в Украине русских никто не притесняет и не оскорбляет по национальному признаку, как в этом часто пытаются убедить российские пропагандисты.
Такое заявление он сделал 2016 года в интервью изданию Собеседник.
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Он подчеркнул, что не может себя полностью "оторвать" от России, поскольку имеет и российские и украинские корни.
"Во-первых, как я могу оторвать себя от России, если я наполовину украинец, а наполовину русский – по линии папы, Василия Митрофановича? Нет, я не оторван. Впрочем, русскую культуру и русских в Украине никто не притесняет. Это очередной миф российской пропаганды, будто давят", - отметил он.
Он добавил, что ездит по Украине на машине с московскими номерами, но никто его не трогает и не унижает.
"Я, например, езжу на машине с московскими номерами – и никто меня не трогает. У меня русский паспорт – тоже не нападают. Нет оскорблений по национальному признаку", - рассказао Назаров.
Также ранее сообщалось, что народный артист России, композитор, режиссер и актер Владимир Назаров отметил, что ему предлагали быть одним из тех, кто поддержал аннексию полуострова.
"Но вы знаете, моя позиция, она настолько однозначная и была она задолго до Крыма. Я никогда не молчал, если на моих глазах происходила несправедливость", - заявил он.
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
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